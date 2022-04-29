WP: нападение на Муратова совершили сотрудники разведки

По оценке правительства США, пишет The Washington Post, за нападением на лауреата Нобелевской премии и редактора “Новой газеты” Дмитрия Муратова стояла российская разведка. Его облили краской в поезде перед отправкой из Москвы в Самару 7 апреля.

К выводу о том, что за нападением стояла российская разведка пришли американские спецслужбы. Анонимный источник издания не сообщил никаких подробностей о том, как разведка пришла к такой оценке. Он сослался на защиту источников и методов, однако добавил, что подтверждения этой информации есть.

Муратов не смог прокомментировать такие заявления, так как находится в поездке. Российской посольство в Вашингтоне также не ответило на вопросы WP.

В нападении подозревается Николай Трифонов, который был связан с националистическими структурами. В прошлом он использовал другие имена. МВД России сообщало, что мужчина 1984 года рождения был арестован в связи с нападением, а второй человек, причастный к инциденту, разыскивается.

“Новая газета” прекратила свою работу после двух предупреждений Роскомнадзора. Недовольство вызвали материалы о так называемой “спецоперации” в Украине. Сейчас она перезапустилась в издание “Новая газета. Европа”.