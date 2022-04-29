Британская разведка: Донбасс остается главной целью России

Минобороны Великобритании опубликовало последние данные разведки. По данным спецслужб, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями.

В этих областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска.

Из-за сильного украинского сопротивления завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.