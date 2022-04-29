Представители ОБСЕ приедут в Молдову

В ОБСЕ сообщили о визите специального представителя организации действующего председателя ОБСЕ от Польши по процессу приднестровского урегулирования посла Томаса Майер-Хартинга. Вместе с ним Кишинёв и Тирасполь посетит посол по особым поручениям Артур Дмоховски.



Они планируют изучить положение дел после недавних событий в Приднестровье. Планируются встречи с вице-премьер-министром Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Олегом Серебреаном и национальным советником по вопросам безопасности, Дорином Речаном.



В Тирасполе должны состояться встречт с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым.