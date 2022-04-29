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#Новости

Представители ОБСЕ приедут в Молдову

29.04.2022

Они посетят Кишинёв и Тирасполь
В ОБСЕ сообщили о визите специального представителя организации действующего председателя ОБСЕ от Польши по процессу приднестровского урегулирования посла Томаса Майер-Хартинга. Вместе с ним Кишинёв и Тирасполь посетит посол по особым поручениям Артур Дмоховски.

Они планируют изучить положение дел после недавних событий в Приднестровье. Планируются встречи с вице-премьер-министром Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Олегом Серебреаном и национальным советником по вопросам безопасности, Дорином Речаном.

В Тирасполе должны состояться встречт с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым.

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