64 день боев: главное

Financial Times сообщила о переброске в Украину наемников ЧВК “Вагнера”. Источники издания сообщают, что в страну вывезено через Ливию около 200 россиян и 1000 сирийцев. Из ЦАР привезли еще 200 “вагнеровцев”. Помимо этого, Ливии остается около 5000 наемников, действующих в интересах Кремля.

По мнению источников издания, возможно о перебросе ил из Ливии знали в Турции: поэтому Анкара закрыла небо для российских военных самолетов из Ливии и Сирии.

Британская разведка в марте сообщала, что в Киеве находится наемники из ЧВК “Вагнера”. В The Times сообщали о 400 “вагнеровцах”, которые якобы должны были убить президента Украины Владимира Зеленского. О найме “добровольцев” также сообщало Reuters: журналисты встретили толпы желающих воевать в Украине в Эфиопии.

В середине марта в ЛНР и ДНР, а также Херсонской области готовятся провести референдум, сообщает “Медуза”*. В ЛНР и ДНР на повестке будет вопрос о присоединении к России, а в Херсонской области – о независимости от Украины.

В ООН назвали число пострадавших мирных жителей от военных преступлений. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, заявила, что поименно зарегистрированы 5 939 жертв, среди них 2 787 погибших и 3 152 раненых, но реальные цифры могут быть больше.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш после визита в Москву приехал в Украину. Он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. После он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимиру Путину генсекретарь ООН предложил создать координационную группу, которая занималась бы эвакуацией мирных жителей. Президент России напомнил, что помощь признанным в России ЛНР и ДНР ведется в соответствии с уставом ООН, а от Минобороны гуманитарные коридоры работают ежедневно.

США планируют арестовывать и конфисковывать имущество российских компаний и россиян, которые находятся под санкциями или получили имущество с помощью поддержки российских действий. Изыматься будут активы от 2 млн долларов, а деньги после продажи будут поступать на военную и гуманитарную помощь Украине. Для контроля за всем процессом и создания специального механизма будет создана специальная комиссия.

Во Франции арестовали виллу бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Недвижимость и ее хозяева привлекла внимание властей, после того как он обратился за правосудием: якобы в его виллу проникли неизвестные. Так французские власти вышли на Шамалова.