В США арестованные российские активы планируют направлять на помощь Украине

В США связанные с Россией активы предлагают конфисковывать и продавать. Полученные средства хотят направлять на военную и гуманитарную помощь Украине. Законопроект, пишут “Ведомости”, одобрила вчера Палата представителей конгресса США.

Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 8. Согласно проекту документа, президент США должен “принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции”, которая якобы может быть связана с властями России. Изымать предлагается в том числе имущество, полученное благодаря поддержки российских властей.

Такие меры могут коснуться активов от 2 млн долларов. Попасть под новый закон могут в том числе российские энергетические компании. Точные механизмы определит межведомственная группа во главе с госсекретарем США.