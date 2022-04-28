Госдеп обещал помочь генконсульствам РФ открыть новые счета в США

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Госдепартамент США пообещал помочь генконсульствам России открыть новые счета в американских банках. Это должно помочь избежать проблем для дипмиссий США в Москве, пишут “Ведомости”.

По словам Захаровой, Bank of America не мог заблокировать счета российских консульств без прямого указания Госдепартамента. Но теперь, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве, власти планируют посодействовать в открытии новых счетов генконсульств в другом банке. Она надеется, что проблема будет решена, и Москве не придется вводить зеркальные меры.

Сейчас работа посольства блокирована, рассказывал в интервью изданию Politico посол России в США Анатолий Антонов. Он рассказал, что ему не удается поддерживать контакты с высокопоставленными американскими чиновниками и конгрессменами, потому что они отказываются от предложений о встрече. Контакты остались лишь “технические”.

Вчера также сообщалось о неожиданном дипломатическом прорыве, несмотря на бои в Украине: состоялся обмен заключенными. В Россию вернулся В США вернулся бывший летчик Константин Ярошенко, который обвинялся в контрабанде наркотиков. С 2018 года он находился в США под стражей, суд приговорил его к 20 годам заключения.

В США прибыл Тревор Рид, бывший морпех. Его задержали в августе 2019 года. Как пишет ВВС, его приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к полицейскому.