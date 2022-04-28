Песков: “накачка” Украины оружием угрожает безопасности континента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что “накачивание вооружениями”, в том числе тяжелыми, провоцирует нестабильность в регионе и угрожает безопасности континента, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала “удвоить” поддержку Украины 27 апреля. В поддержку должны войти в том числе дальнейшие поставки тяжелых вооружений, пишет The Guardian. Союзники настаивали на том, чтобы российские войска полностью покинули территорию Украины, с страна возвращается к своим границам до 2014 года.

“Молниеносным ответом” на участие в Украине сил и средств других государств вчера пригрозил Владимир Путин. “Если кто-то намерен вмешиваться в происходящие события извне и создавать неприемлемые для нас стратегические угрозы для России, они должны знать, что наши ответные удары будут молниеносными, – сказал Путин. – У нас есть для этого все инструменты, которыми сейчас никто не может похвастаться. И не будем хвастаться, воспользуемся ими при необходимости. И я хочу, чтобы все это знали”.

О реальной возможности ядерной войны заявлял и глава МИД Сергей Лавров.

Министр обороны США Ллойд Остин после посещения Киева сказал, что сейчас партнерам Украины нужно ослабить Россию настолько, чтобы ее вооруженные силы больше не могли повторять то, что происходит в Украине.