Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил города Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 апреля прибыл в Украину. Сегодня он посетил Бородянку, Бучу и Ирпень.

Гутерриш сказал, что рад, что международный уголовный суд начал разбирательство по всем фактам возможных военных преступлений в Буче. В Бородянке он сказал, что представил свою семью, выбегающую из разрушенного дома. “Я вижу, как мои внучки в панике убегают, часть семьи в конце концов погибает. Так что война – это абсурд в 21 веке. Война зло”, – заявил генсек ООН. Он выразил соболезнования всем семьям погибших.

В Буче он подчеркнул важность всестороннего расследования и призвал Россию к сотрудничеству с Международным уголовным судом.

В Ирпене он добавил, что именно гражданские платят самую высокую цену за гражданские лица всегда платят самую высокую цену. В этих домах жили ни в чем не повинные мирные жители. Они заплатили самую высокую цену за войну, в которую они не внесли никакого вклада. И об этом должны помнить все, во всем мире. Везде, где идет война, самую высокую цену платят гражданские лица.

Сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, заявила, что поименно зарегистрированы 5 939 жертв среди мирного населения. Среди них 2 787 погибших и 3 152 раненых, но реальные цифры могут быть больше. Их родственники, пишет BBC, должны получить возмещение за нанесенный вред и пережитую трагедию.



