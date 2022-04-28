Во Франции арестовали виллу бывшего зятя Путина

Во Франции арестовали виллу российского бизнесмена, мужа дочери Путина Екатерины Тихоновой Кирилла Шамалова, сообщает ВFM Bussines. Также под госуправление попало поместье Олега Дерипаски и чеченского бизнесмена Мусы Базаева.
Поместье Шамалова, бывшего зятя Путина, находится в Биарицце. Его приобрели в 2012 году. Отец Шамалова, утверждает издание, известен как личный банкир Путина. При поддержке Путина Кирилл Шамалов получил за несколько сотен долларов 3,8% акций Сибура, которые сейчас оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.
Как сообщает Gulagu.net, в 90-ые Владимир Путин очень любил приезжать в Биарриц. Сюда же он привозил своего учителя и экс-начальника Анатолия Собчака, когда он вынужденно скрывался во Франции от уголовного преследования.
Один из сообщников Путина и соучастников кооператива “Озеро” Геннадий Тимченко купил в угоду Путиным одну из самых дорогих вилл с видом на маяк Биаррица и пляжи Англет. К свадьбе дочери Путина на Кирилле Шамалове, Тимченко преподнес ее в качестве свадебного подарка и уступил Путиным царское место.
Также арестована вилла Олега Дерипаски, владельца “Русала”, расположена на окраинах Сен-Тропе. Он приобрел ее в 2005 году. В марте на Мальдивах арестовали его яхту.
Внимание к вилле привлек проникнувший на нее Сергей Савельев. Из-за этого Шамалов обратился в правоохранительные органы. Так недвижимость и привлекла внимание властей.
Под санкции попала и недвижимость в Ривьере – копия знаменитого дворца Трианон, расположенного недалеко от Версальского дворца. Она принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Базаеву, который приобрел его в 2000-х годах. Он возглавляет энергетическую группу Альянс, созданный в 1998 году его братом.
- Всего во Франции государство взяло под управление четыре яхты, шесть вертолетов и 33 виллы российских олигархов.
- В Нидерландах арестовали 20 яхт российских олигархов, писало CNN. Сообщалось, что идет расследование: кому принадлежат эти яхты. В это время суда нельзя перевозить, передавать кому-либо. Как минимум две из них принадлежат людям из санкционного списка. Из 20 яхт, длина которых варьируется от 8,5 метров до 120 метров. По данным властей Нидерландов, четырнадцать находятся в стадии строительства, два на складе и четыре на ремонте.
- По информации РБК, финская таможня задержала 21 яхту, владельцев судов также проверяют.
- Суперяхту, стоимостью 38 млн фунтов задержали в Великобритании. Она принадлежит близкому к Путину российскому бизнесмену, но его имя не разглашалось. По данным “Новой газеты”, в Великобритании арестовали особняки Алишера Усманова, заморозили счета Абрамовича, Дерипаски, Сечина, главы ВТБ Андрея Костина, президента «Транснефти» Николая Токарева, предправления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров Банка «Россия» Дмитрия Лебедева.
- В Италии под арестом две яхты: бизнесменов Алишера Усманова и Геннадия Тимченко. Внимание властей привлекли виллы Алишера Усманова, депутата Госдумы Олега Савченко и журналиста Владимира Соловьева, пишет DW.
- В Испании стоят три яхты Романа Абрамовича Solaris, гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, члена Совфеда Андрея Молчанова.
- Reuters сообщало о шести яхтах россиян на Мальдивах, которые имеют владельцев, возможно находящихся под санкциями. Среди вероятных владельцев назывались Андрей Мльниченко, Александр Абрамов и Игорь Кесаев.
- Латвия заморозила активы банкира Петра Авена, пишет “Новая газета”.