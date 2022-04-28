Во Франции арестовали виллу бывшего зятя Путина

Во Франции арестовали виллу российского бизнесмена, мужа дочери Путина Екатерины Тихоновой Кирилла Шамалова, сообщает ВFM Bussines. Также под госуправление попало поместье Олега Дерипаски и чеченского бизнесмена Мусы Базаева.

Поместье Шамалова, бывшего зятя Путина, находится в Биарицце. Его приобрели в 2012 году. Отец Шамалова, утверждает издание, известен как личный банкир Путина. При поддержке Путина Кирилл Шамалов получил за несколько сотен долларов 3,8% акций Сибура, которые сейчас оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.

Как сообщает Gulagu.net, в 90-ые Владимир Путин очень любил приезжать в Биарриц. Сюда же он привозил своего учителя и экс-начальника Анатолия Собчака, когда он вынужденно скрывался во Франции от уголовного преследования.

Один из сообщников Путина и соучастников кооператива “Озеро” Геннадий Тимченко купил в угоду Путиным одну из самых дорогих вилл с видом на маяк Биаррица и пляжи Англет. К свадьбе дочери Путина на Кирилле Шамалове, Тимченко преподнес ее в качестве свадебного подарка и уступил Путиным царское место.

Также арестована вилла Олега Дерипаски, владельца “Русала”, расположена на окраинах Сен-Тропе. Он приобрел ее в 2005 году. В марте на Мальдивах арестовали его яхту.

Внимание к вилле привлек проникнувший на нее Сергей Савельев. Из-за этого Шамалов обратился в правоохранительные органы. Так недвижимость и привлекла внимание властей.

Под санкции попала и недвижимость в Ривьере – копия знаменитого дворца Трианон, расположенного недалеко от Версальского дворца. Она принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Базаеву, который приобрел его в 2000-х годах. Он возглавляет энергетическую группу Альянс, созданный в 1998 году его братом.