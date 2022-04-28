Бывшему губернатору Сахалина огласили приговор по второму уголовному делу

Городской суд Южно-Сахалинска три дня оглашал приговор бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину. В 2018 году его осудили по первому коррупционному делу – тогда срок составил 13 лет.

Как сообщает “Интерфакс”, оглашение приговора закончили сегодня. Наказание назначили по совокупности преступлений, путем частичного сложения уже вынесенного в 2018 году наказания. Теперь помимо 15 лет колонии он должен будет заплатить 500 млн рублей штрафа.

По второму уголовному делу Хорошавина обвиняли в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в 2 эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело начали рассматривать с 2020 года.

Следствие настаивало, что Хорошавин брал взятки с мая по ноябрь 2014 года в составе группы. Всего получено от 2 млн до 10 млн рублей от потенциальных кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Общая сумма взяток составила 100 млн рублей.

Хорошавин вину не признал, в своем последнем слове сообщил, что не было ни ОПГ, ни преступлений.

Второго фигуранта уголовного дела – бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина обвиняли в 13 эпизодах взяток и в одном эпизоде приготовления к получению взятки. Его суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Чиновник возглавил Сахалинскую область в 2007 году. Его арестовали в 2015 году. По версии следствия, начиная с 2009 года, Хорошавин получил вместе с сообщниками взятки от восьми предпринимателей на сумму 522 млн рублей.