“Медуза”*: референдумы хотят провести в непризнанных ЛДНР и Херсонской области

В непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках, пишет “Медуза”*, могут провести референдум о присоединении к России. А в Херсонской области – о независимости от Украины. В Херсонской области также объявили о введении рубля с 1 мая.

Три источника “Медузы”*, близких к администрации президента России, сообщили, что в середине мая в ЛНР и ДНР могут пройти референдумы о присоединении самопровозглашенных республик к РФ. По предварительным данным, это может произойти 14-15 мая. “Присоединение” планируется в “исторических” границах областей, часть городов в которых контролирует Киев.

В эти же даты может пройти референдум о независимости Херсонской области и создании Херсонской народной республики. Собеседники издания отмечают, что в будущем она также может быть присоединена к России.

По поводу Херсона “Настоящее время”** поговорило с главой Херсонской областной военной администрации Геннадием Лагутой. Он рассказал, что российские войска захватили горсовет, а в последние 2-3 недели активно собирают паспортные данные жителей. Но конкретных данных о проведении голосования у него нет.

РИА Новости сообщило, что в Херсоне сменили руководителей. Градоначальником назначен депутат горсовета Александр Кобец, область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. А с 1 мая, также по данным РИА Новости, Херсонская область переходи в рублевую зону.

Некоторые отмечали, что планы по референдумам были еще на конец апреля, но из-за неудач российской армии голосование приходилось откладывать. Само присоединение регионов в администрации президента не все поддерживают, однако объясняют это желанием высшего руководства.

Вчера РБК сообщало, что в Кремле сменили куратора ЛДНР. Им стал Сергей Кириенко. Его предшественника Дмитрия Козака сменили, вероятнее всего, из-за неудач России в Украине.

*”Медуза” признана российским Минюстом СМИ иностранным агентом

**”Настоящее время” признано российским Минюстом СМИ иноагентом