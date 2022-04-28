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#Новости

Жители затопили село Демидов чтобы приостановить наступление на Киев

28.04.2022

Так они смогли притормозить наступление

Жители Демидово разрушили дамбу и затопили село. Так они смогли приостановить наступление российских войск и спасти Киев, пишет The New York Times.

Наводнение в Демидово могло бы стать еще одним несчастьем для жителей. Им приходится просушивать дома, спасать прошлогодний урожай из погребов. Но сейчас это их не расстраивает. 

В начале российского наступления они разрушили дамбу и затопили село. Это стало, фактически, тактической победой. Вместе с населенным пунктом под воду ушли поля, болота. И атака российских танков стала невозможной. По словам жителей, они ни на минуту не жалеют в разрушениях. 


Фото: The New York Times



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