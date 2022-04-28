Российские власти готовятся к расширению цензуры

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила накануне несколько законодательных инициатив, которые расширят цензуру не только в СМИ, но и в книжной отрасли. У нее возникли претензии к Борису Акунину, Глуховскому, Парфенову и Быкову. По словам Ямпольской, они “в первые же дни спецоперации поспешил отчитаться перед Западом, что “не хотят, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство”.

Вчера Ямпольская предложила бороться с англицизмами в общественном пространстве, выступила за возвращение родного языка. Уехавших за границу писателей и деятелей культуры она назвала предателями и призвала: хватит пересчитывать предателей, гордитесь теми, кто остался со своим народом. Они, по ее мнению, и есть народные артисты.

По поводу писателей Ямпольская высказала свое возмущение еще 31 марта. Она прошлась по книжным магазинам и была возмущена тем, чем привлекают публику. “В центре — возле касс, на отдельных стендах — опять Акунин. Знаменитый книжный “Москва” украсил Акуниным витрину и подтверждает свой выбор регулярными напоминаниями из динамиков: купите новую книгу Акунина, не пожалеете.

Так рекламируют человека, который не просто многие годы занимает агрессивно антироссийскую и антигосударственную позицию, но успел наговорить свеженького и в последний месяц”, – пишет Ямпольская. И продолжает: “Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины”.

Далее она перечислила меры поддержки книжной отрасли на уровне правительства и свою разработку: закон о признании книгоиздателей социальными предпринимателями. “Надеюсь, принимая подобные гуманные решения, глава региона либо города сначала поинтересуется: что именно в данной точке распространяют, каковы приоритеты?” – словно обозначила критерии поддержки парламентарий.

Она также пообещала, что Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов. Разговор с издателями тоже впереди.

UPD: Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить и проанализировать содержание печатных изданий, автором которых является украинский журналист Дмитрий Гордон. Он добавил, что книги Гордона находятся в открытой продаже. Против журналиста также завели уголовное дело о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).