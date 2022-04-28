Минобороны заявило о провокациях с погибшими гражданскими в Лисичанске

Минобороны России сделало заявление о новых провокациях, готовящихся в Лисичанске. Для этого, утверждают в ведомстве, в город свозят погибших бойцов ВСУ.

По мнению Минобороны, новая провокация призвана снова несправедливо обвинить российских военных в гибели гражданских. По версии ведомства, ВСУ самостоятельно накануне случайно обстреляли центральный рынок в Лисичанске. Сейчас туда свозят разбитую технику, тела погибших для постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши).

Заявление Минобороны должно, по мнению ведомства, предупредить запад о кровавых фейках киевского режима.

Фото: Reuters