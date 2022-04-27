63 день боев: главное

“Газпром” сегодня приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях. В Европе утверждают, что были готовы к подобному сценарию, но назвали неисполнение контрактов “Газпромом” “газовым шантажом”.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: “Сегодня Путин в очередной раз потерпел неудачу в попытке посеять раскол между европейцами. Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Мы полны решимости сделать это как можно скорее. Европа движется вперед в области энергетики”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, пишет “Интерфакс”, что оплата в рублях – необходимая мера из-а заморозки иностранных счетов. А Россия была и остается надежным поставщиком, и ни о каком шантаже не может быть и речи.

При этом, по данным Bloomberg, 10 стран Европы создали рублевые счета для оплаты российского газа. Четыре покупателя уже оплатили энергоносители по прописанным Путиным условиям.

В непризнанном Приднестровье снова были взрывы, после которых начался пожар на складе боеприпасов. Как пишет The Guardian, в Молдове все больше нарастает напряженность. Серия загадочных взрывов усилила угрозу распространения войны России в Украине на новую территорию с непредсказуемыми последствиями.

Жители Приднестровья накануне получали фальшивые СМС о якобы планируемом нападении Украины. Сепаратистские власти возложили ответственность за инциденты на украинских диверсантов, в то время как киевское правительство заявило, что это были атаки под ложным флагом, которые должны были стать предлогом для ввода российских войск. В Кремле сообщали, что наблюдают за ситуацией в Молдове.

Вступление России в Приднестровье создаст неминуемую угрозу суверенитету Молдовы, которая интересуется вступлением в НАТО, добавляет издание. Это также будет угрожать Одессе, расположенной между Молдовой и занятым российскими войсками Херсоном.

С началом этой новой фазы войны может начаться противостояние НАТО и России. И если взрывы в Приднестровье являются предзнаменованием нового путинского гамбита, то Молдова может оказаться следующим испытательным полигоном, где дает о себе знать этот опасный новый мир, заключают журналисты.

В Кремле сменили куратора по ЛДНР, пишет РБК. Им стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который сам недавно побывал на территории непризнанных республик для ознакомления. Ранее эту должность занимал Дмитрий Козак.

Теперь за работу с ЛНР и ДНР отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП). УВП работает в том числе с российскими регионами. Сейчас в его структуре создается новый департамент по ЛДНР.

Смена кураторов для ЛДНР может означать особый порядок взаимодействия с республиками и создание единого внутриполитического пространства, но может свидетельствовать и о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России. Причиной могли быть и провалившиеся “минские соглашения”, за реализацию которых отвечал Козак.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два месяца в Москве может открыться посольство ДНР и ЛНР, писало РИА Новости.

В приграничной с Украиной Белгородской области снова были взрывы. Об этом рассказал глава региона. После ФСБ сообщила о задержании двоих диверсантов в Белгороде, которые, предположительно, хотели наносить удары по транспортной инфраструктуре России. Силовики добавили, что задержанные были связаны с “украинскими националистами”. Системы ПВО работали также в Воронежской и Курской областях.

Как пишет ВВС, власти Украины не комментировали пожары и беспилотники на территории России. Неформальный комментарий при этом дал в Telegram-канале советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: “Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам”.