Путин выступил в совете законодателей Санкт-Петербурга

Еще 25 апреля источники “Ведомостей” сообщали, что президент России Владимир Путин выступит в Совете законодателей Санкт-Петербурга. Ожидалось, что он поднимет вопрос об отмене губернаторских выборов, но его он не коснулся, а лишь в очередной раз рассказал о целях “спецоперации”. Политологи считают, что в отмене выборов есть и плюсы. Но для путинского режима это может быть не самым удачным вариантом.

По прогнозам “Интерфакса”, отменить или перенести выборы губернаторов, хотя бы временно, можно было бы из-за санкций и спецоперации. Главная причина – нецелесообразность расходования средств на избирательную компанию.

Сейчас главы регионов избираются депутатами заксобраний по представлению президента в девяти из 85 регионов России, прежде всего северокавказских республиках.

Политолог Аббас Галлямов рассказал The New Times, что возможно это решение уже принято. Но в нем есть и свои плюсы, и минусы.

– Властям сейчас выборы будут не выгодны, – считает политолог. – Это приведет к переносу общественного внимания от войны к внутренним проблемам. Ведь кандидатам запрещено обсуждать конфликт в Украине, а вести предвыборную кампанию нужно. Значит придется поднимать вопросы здравоохранения, экономики. Избиратели могут переключиться с внешней политики на внутренние проблемы. А властям это не нужно – внешняя политика должна быть на повестке дня.

С другой стороны, добавил Галлямов, режим делает вид, что все по плану и все хорошо. А отмена выборов в регионах – это чрезвычайная ситуация.

То, что все идет по плану в очередной раз сообщил Путин в своем выступлении. Он заявил, что все цели “спецоперации” будут выполнены, “недружественные страны” пытаются ослабить и разделить Россию. Экономика страны, по мнению Путина, выстояла и не рассыпалась под ударами санкций. А если кто-то вмешается в ситуацию в Украине со стороны, то ответ России будет молниеносным.

Как оценил возможную отмену выборов политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков, в верхах власти сложились две группы продвигающие свои сценарии.

– За отмену – те, кто выборами не занимается и хочет через назначение получить контроль над главами. Их мотивация в том, что осенью рейтинги упадут на фоне бед в экономике и выборы можно провалить. За выборы – те, кто выборы проводит (и зарабатывает на них), а также понимают, что избранные главы хоть и не всесильны, но все же хоть какая-то политическая единица. К тому же муниципальный фильтр дает возможность гарантировать почту любую победу, – написал в своем Facebook политолог. – Решений тоже может быть несколько. Полная отмена и возврат к назначению президентом с предложением кандидатур через парламент. В этом случае вся полнота ответственности за ситуацию в регионе ложится на федеральный центр. “Мы вас не выбирали!” – ключевой лозунг для оппозиции. Проведение по старой схеме. Но с жестким контролем на местах, зачисткой всей оппозиции, но при этом – выпуск пара и разговор с населениям о трудностях из-за санкций.

Последний вариант, добавил Гращенков, гибридные выборы. Спустить решения на уровень регионов. Кто хочет – выбирается, а кто не гарантирует победу – назначается. Правда, это может привести к сосуществованию в стране двух типов глав – назначенных и избранных. И первые будут чувствовать себя менее легитимные, чем всенародно избранные.

Фото: kremlin.ru