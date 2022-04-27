Сегодня состоялся обмен заключенными между Россией и США. Как пишет The New York Times, это стало неожиданным дипломатическим прорывом на фоне ситуации в Украине.

В США вернулся Тревор Рид, бывшего морского пехотинца, который был осужден по обвинениям, которые его семья назвала ложными. Его задержали в августе 2019 года. Как пишет ВВС, его приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к полицейскому.

Бывший летчик Константин Ярошенко обвинялся в контрабанде наркотиков. С 2018 года он находился в США под стражей, суд приговорил его к 20 годам заключения.