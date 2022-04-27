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#Новости

Российские войска разогнали слезоточивым газом митинг в Херсоне

27.04.2022

Украинская разведка сообщала, что в Херсонской области хотят провести референжум о “ХНР”

В Херсоне сегодня состоялся проукраинский митинг. Российские войска разогнали его слезоточивым газом, пишет The Guardian.

По данным городской больницы, трое человек поступили с ожогами, один сломал ногу. Это не первый силовой разгон протестов в оккупированном Херсоне. 

Вчера Минобороны России заявило, что Украина потеряла контроль над всей Херсонской областью, частью Харьковской, Запорожской, Николаевской областей, ЛНР и ДНР. 

Украинская разведка сообщала, что в Херсоне готовятся провести референдум о создании ХНР, а также в области начали вводить в обращение рубли. Датой предположительного референдума называлось 27 апреля, но позже ее перенесли. 


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