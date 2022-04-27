Российские войска разогнали слезоточивым газом митинг в Херсоне

В Херсоне сегодня состоялся проукраинский митинг. Российские войска разогнали его слезоточивым газом, пишет The Guardian.

По данным городской больницы, трое человек поступили с ожогами, один сломал ногу. Это не первый силовой разгон протестов в оккупированном Херсоне.

Вчера Минобороны России заявило, что Украина потеряла контроль над всей Херсонской областью, частью Харьковской, Запорожской, Николаевской областей, ЛНР и ДНР.

Украинская разведка сообщала, что в Херсоне готовятся провести референдум о создании ХНР, а также в области начали вводить в обращение рубли. Датой предположительного референдума называлось 27 апреля, но позже ее перенесли.