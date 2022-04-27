МИД России ввел персональные санкции против членов британского парламента

МИД России заявил о введении персональных санкций в отношении депутатов Палаты общин Парламента Великобритании. Это стало ответом на санкции против 386 депутатов Госдумы.

В заявлении МИД указано, что теперь парламентарии не смогут въехать в Россию. Попавшие под ограничения якобы участвовали в нагнетании “русофобской истерии в Великобритании”. В МИД также добавили, что надуманные обвинения парламентариев способствую “враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию”, а также используются противниками диалога с Россией.

При усилении санкций со стороны Британии, работа по ответным мерам будет продолжена, добавили в министерстве.