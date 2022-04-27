BBC: в Польше задержали семерых шпионов России и Беларуси

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в эфире Польского телевидения, что с начала так называемой “спецоперации” стране задержали семерых человек. Как сообщает ВВС, их подозревают в шпионаже в пользу России и Беларуси.

Сегодня польские власти сообщили о задержании граждан России и Беларуси в Белостоке. О задержании двух белорусских шпионов сообщала жандармерия 6 апреля. Они якобы "осуществляли разведку военных и гражданских объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши". Мужчину, которого назвали агентом военной разведки России, задержали 4 марта. Сейчас он арестован на три месяца.

Как отметил Жарин, сейчас в стране интенсифицировалась шпионская деятельность против Польши.

В России также сообщали о задержании агентом, работавших на Украину и Польшу. УФСБ по Москве заявило, что задержанный агент "Малыш" признался в сотрудничестве с СБУ сейчас и Агентством разведки Польши – ранее, когда учился в Варшаве.