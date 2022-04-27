Close

#Новости

BBC: в Польше задержали семерых шпионов России и Беларуси

27.04.2022

Задержания начались после начала “спецоперации”

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил в эфире Польского телевидения, что с начала так называемой “спецоперации”  стране задержали семерых человек. Как сообщает ВВС, их подозревают в шпионаже в пользу России и Беларуси.

Сегодня польские власти сообщили о задержании граждан России и Беларуси в Белостоке. О задержании двух белорусских шпионов сообщала жандармерия 6 апреля. Они якобы "осуществляли разведку военных и гражданских объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши". Мужчину, которого назвали агентом военной разведки России, задержали 4 марта. Сейчас он арестован на три месяца. 

Как отметил Жарин, сейчас в стране интенсифицировалась шпионская деятельность против Польши. 

В России также сообщали о задержании агентом, работавших на Украину и Польшу. УФСБ по Москве заявило, что задержанный агент "Малыш" признался в сотрудничестве с СБУ сейчас и Агентством разведки Польши – ранее, когда учился в Варшаве.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.