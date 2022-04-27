В Приднестровье заявили о выстрелах со стороны Украины

В МВД непризнанного Приднестровья сообщили об обстрелах со стороны Украины утром 27 апреля в сторону села Колбасна. Информации о пострадавших нет.

Также ночью в небе над селом заметили несколько дронов. В МВД Приднестровья сообщают о запуске аппаратов со стороны Украины.

Напряженность в Приднестровье растет в последние дни. Сообщалось о взрывах в столице непризнанного региона Тирасполе, в селе Маяк разрушили телевышки, которые транслировали российское радио.

Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Совета безопасности. Уровень террористической опасности повышен в стране до “красного”, но переговоров с Россией, которая контролирует непризнанный регион, президент пока вести не планирует.