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#Новости

В Приднестровье заявили о выстрелах со стороны Украины

27.04.2022

После произошел пожар на складе с вооружением

В МВД непризнанного Приднестровья сообщили об обстрелах со стороны Украины утром 27 апреля в сторону села Колбасна. Информации о пострадавших нет. 

Также ночью в небе над селом заметили несколько дронов. В МВД Приднестровья сообщают о запуске аппаратов со стороны Украины. 

Напряженность в Приднестровье растет в последние дни. Сообщалось о взрывах в столице непризнанного региона Тирасполе, в селе Маяк разрушили телевышки, которые транслировали российское радио. 

Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Совета безопасности. Уровень террористической опасности повышен в стране до “красного”, но переговоров с Россией, которая контролирует непризнанный регион, президент пока вести не планирует.




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