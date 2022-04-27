Госдепартамент США объявил награду за информацию о сотрудниках ГРУ

Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов США за информацию о шести сотрудниках ГРУ генштаба ВС России. Их подозревают в кибератаках на критическую инфраструктуру.

Награда объявлена в рамках программы Вознаграждений за правосудие (RFJ). Госдепартамент ищет любую информацию, позволяющую идентифицировать или определить местонахождение лиц, действующих по указанию или под контролем иностранного правительства. Среди сотрудников ГРУ Генштаба ВС РФ разыскивают офицеров Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина. По мнению Госдепа, 27 июня 2017 года они участвовали в заговоре, который развернул деструктивное вредоносное программное обеспечение и предпринял другие подрывные действия для стратегической выгоды России.

По данным США, все шесть офицеров работают в подразделении 74455 ГРУ, также известном исследователями кибербезопасности как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking. Кибератака повредила компьютеры больниц и других медучреждений Пенсильвании, производителя фармацевтической продукции и других организаций. Ущерб от их действий оценивается в 1 млрд долларов.

Обвинение в сговоре предъявили им 15 октября 2020 года.