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#Новости

Британская разведка опровергла заявление Минобороны об уничтожении ПВО Украины

27.04.2022

По мнению разведслужб, Украина продолжает эффективно подавлять российские авиационные средства

Минобороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет разведки о ситуации в Украине. По мнению спецслужб, украинские ПВО продолжают наносить ущерб российской авиации и сохраняют контроль над большей частью своего воздушного пространства. 

Также разведка сообщила, что российская авиация сосредоточена на юге и востоке Украины и поддерживает сухопутные войска. Доступ с севера и запада страны у России ограниченный доступ, поэтому наступление ограничено глубокими ударами с дистанционным вооружением.

Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. 

Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность России эффективно различать при нанесении ударов, увеличивая риск жертв среди гражданского населения.

При этом Владимир Путин заявил вчера на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гетерришем, что Мариуполь освобожден и бои там не ведутся. 



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