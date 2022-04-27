Британская разведка опровергла заявление Минобороны об уничтожении ПВО Украины

Минобороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет разведки о ситуации в Украине. По мнению спецслужб, украинские ПВО продолжают наносить ущерб российской авиации и сохраняют контроль над большей частью своего воздушного пространства.

Также разведка сообщила, что российская авиация сосредоточена на юге и востоке Украины и поддерживает сухопутные войска. Доступ с севера и запада страны у России ограниченный доступ, поэтому наступление ограничено глубокими ударами с дистанционным вооружением.

Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб. Это оружие снижает способность России эффективно различать при нанесении ударов, увеличивая риск жертв среди гражданского населения.

При этом Владимир Путин заявил вчера на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гетерришем, что Мариуполь освобожден и бои там не ведутся.