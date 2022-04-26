Путин: боевые действия в Мариуполе не ведутся

Сегодня в Москву прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Днем он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсуждали гуманитарные вопросы: глава ООН предложил создать координационную группу по созданию гуманитарных коридоров. Это же предложение он озвучил Путину. Но, по словам президента, ничего не мешает эвакуироваться людям в Мариуполе, и боевые действия там не ведутся.

В начале встречи Путин снова рассказал о необходимости “спецоперации”: это была вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей. Россия признала ЛДНР, которые, в соответствии с 51 статьей устава ООН обратились к России за военной помощью.

Путин также сообщил, что Россия не отказывается от переговоров, но украинская сторона в них якобы не последовательна. Особенно, уточнил президент, после провокации в Буче. А то, что вопросы по Крыму и Донбассу должны решаться на уровне глав государств Путин назвал пока невозможным: сначала их нужно предварительно решить, договориться территориальных вопросах, а потом говорить о гарантиях безопасности.

Гутерриш отметил, что и ООН и России разный взгляд на происходящее. Он подчеркнул, что Россия нарушила границу Украины и вторглась на ее территорию, а нарушение целостности любой страны противоречит уставу ООН. Все вопросы нужно было решать с помощью инструментов ООН в том числе.

Цель своего визита генсекретарь обозначил как прагматичную: уменьшить страдания людей. Он предложил создать координационную группу для более эффективной работу гуманитарных коридоров совместно с Россией, Украиной, вооруженными силами двух стран, ООН и Международным комитетом Красного креста.

“Мы сталкиваемся сейчас с ситуацией, когда Россия объявляет о создании коридора, Украина – другого коридора. Но на практике это не выполняется”, – заявил Гутерриш.

Новые механизмы должны будут исключить взаимные обвинения в срыве эвакуации мирных жителей.

Для Мариуполя ООН готово мобилизовать свои логистические способности и человеческие ресурсы, работать вместе с военными России и Украины. По ситуации на заводе “Азовсталь” ООН готово за 2-3 дня проанализировать обстановку и провести эвакуацию всех, кто хочет.

На это Путин заявил, что в “Азовстали” украинские военные удерживают мирных жителей в заложниках, а в Мариуполе боевые действия не ведутся. Хотя, конечно, добавил Путин, там ситуация сложная и трагическая. Гуманитарные коридоры, по его данным, работают: вывезено около 140 тысяч человек, а ООН “ввели в заблуждение”. Военные сложили оружие – около 1300 украинских бойцов. Все они содержатся в нормальных условиях, получают лечение в случае необходимости. Путин предложил ООН проверить их содержание.

Президент России также сообщил, что внимательно прочитал все документы международного суда по Косово: в нем суд закрепил право территорий на самоопределение без обращения к центральным властям страны. Именно это, по его мнению, и сделали ЛДНР. Гутерриш только отметил, что ООН не признает Косово.