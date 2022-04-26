Депутатов Красносельского района подозревают в распространении “фейков”

Новое уголовное дело о распространении “фейков” завели на московских политиков. Как сообщил в своем Twitter депутат Красносельского муниципального района Илья Яшин, сегодня в совете депутатов был обыск: изъяли всю технику, выломали дверь. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального округа Красносельский Елены Котёночкиной и депутата Алексея Горинова.

Как добавил Яшин, Котеночкина сейчас не в России, ее разыскивают. На допрос вызывали ее мужа. Горинова задержали и завтра планируют перевести в СИЗО. Обвинение планирует ходатайствовать на заключении под стражу.

Депутатов обвиняют в распространении ложной информации о действиях российской армии в Украине (ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание составляет 10 лет тюрьмы.

Поводом к уголовному делу стали доносы от депутатов Госдумы Олега Леонова (“Новые Люди”) и Александра Хинштейна (“Единая Россия”). В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что Котеночкина создала криминальную группу по предварительному сговору с Гориным. Они на заседании совета депутатов 15 марта “преступно называли спецоперацию войной”, пишет Яшин. Также, по версии следствия, они утверждали, что российская власть хочет захватить территории и ликвидировать независимость Украины, говорили о гибели детей в “спецоперации” и “сравнивали российское государство с фашистским”. Все свои действия они совершали по мотивам политической ненависти, а также имеют недружелюбное и пренебрежительное отношение к органам российской власти.

Самого Яшина вызывали на допрос в качестве свидетеля.