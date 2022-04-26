После покупки Twitter Илона Маска называют самым влиятельным в мире

Сделка по продаже Twitter состоялась сегодня: Илон Маск купил платформу за 44 млрд долларов. Как пишет Axios, сейчас, вероятно, нет более влиятельного человека в мире. Причем как в сфере коммерции, так и культуры.

С покупкой Twitter Илон Маск все больше стал ответственным за общественное онлайн-пространство. Его предполагаемое состояние сейчас оценивают в 270 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в мире. Его сотрудники – это 111 000 человек. Они работают в компаниях — Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company. С Twitter добавится еще 7500 работников.

Маск также стал самым обсуждаемым миллиардером – его упомянули в соцсетях около 7 млн раз, а число подписчиков только в его Twitter составляет 84,2 млн человек. Упоминаний Билла Гейтса, второго по популярности, было около 2 млн.

С приходом Маска, заявил миллиардер, будет переосмыслена свобода слова в Twitter.

Журналисты отмечают, что “любите вы его или ненавидите, у него есть свои руки в вашей ленте, ваш электромобиль, подземный туннель, через который нужно проехать, ваш билет на Марс... и чип в вашем мозгу для хранения вашей памяти”.

Его историю сравнивают с историей бизнесмена Золотого века Джея Гулда, который более десяти лет, начиная с 1881 года, единолично контролировал телеграфные провода Америки. Гулд заработал несколько состояний — в железнодорожной отрасли и на Уолл-стрит, — когда задумал захватить контроль над Western Union. У компании была почти монополия на телеграфную систему США, она контролировала 90% технологии, которую сейчас называют «викторианским интернетом».