62 день боев: главное

Как пишет The Guardian, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи поддержал атаки украинских военных на цели в России, если они нарушают логистические линии противника, запасы топлива, склады боеприпасов. Такие цели для Украины он назвал “полностью законными”, потому что в противном случае все это приводит к кровопролитию в Украине.

Как пишет РИА Новости, в Минобороны назвали подобные заявления прямой провокацией Киева. И в случае их исполнения Росси нанесет ответные удары, в том числе и по центру столицы Украины, где могут находиться советники одной из западных стран.

Представитель МИД Мария Захарова высказалась по этому поводу в своем Telegram-канале.

“Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран. «Глубина полёта» мысли руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны”, – высказалась Мария Захарова.

За последние сутки об обстрелах заявили в Белгородской области: взрывы были сразу в трех селах. Сегодня потушили пожар на нефтебазе в Брянске – о причинах его возникновения так и не сообщалось, сейчас на месте разбирается следственная группа. Украина не комментировала эти атаки.

Минобороны России сообщили, что войска за сутки поразили четыре военных объекта Украины в Харьковской области. Авиация атаковала 87 военных объектов на Донбассе.

Бои велись также возле Новоселовки, Славянска, Веселого, Пришиба, Барвенково, Токмака и Сватово.

Генштаб ВСУ сообщил о наступлении российских войск на востоке. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси на ротации выполняют задачи по прикрытию украинско-беларуской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжается частичная блокада Харькова. Обстрелу ведутся по критической инфраструктуре и подразделениям украинских войск. Боевые действия идут в Рубежном, Попасной, Авдеевке, Запорожской области. Массированный огонь ведется на заводе “Азовсталь”.

Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что Мариуполь освобождён и боевые действия там не ведутся. Что касается заблокированных на заводе “Азовсталь” украинских военнослужащих, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Генпрокурору России Игорю Краснову передали папку с делами солдат-срочников, которые или участвуют в боях в Украине или вернулись оттуда. Как сообщила сенатор Людмила Нарусова, вернувшихся в Россию срочников отказываются лечить в военных госпиталях: в МИнобороны не признают, что они были в Украине. У некоторых из них есть осколочные ранения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что угроза ядерной войны реальна. Также сегодня днем он встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны сначала провели переговоры с закрытом режиме, а затем – пресс-конференцию. Однако на ней новых заявлений сказано не было. Лавров утверждал, что “спецоперация” была необходима из-за расширения НАТО, угнетения русскоязычного населения в Украине, установления однополярного мира. При этом Лавров сказал: “никто не хочет никаких войн, боже упаси”.

Гутерриш снова призвал остановить огонь и прекратить боевые действия. Конец конфликта пойдет на пользу Украине, России и всему миру. Он также призвал создать координационную группу, в которую войдут представители России, Украины, ООН и Международного комитета Красного креста. Она должна будет координировать гуманитарные коридоры для мирных жителей. И все стороны конфликта должны будут уважать эти требования и давать свободный выход из зон боевых действий.

После Гутерриш должен встретиться с Владимиром Путиным.