Reuters: взрывы в Приднестровье – попытка усилить напряженность

Президент Молдовы Майя Санду собрала сегодня экстренное совещание Совета безопасности страны после взрывов в Приднестровье. Как пишет Reuters, провокации организовали провоенные группировки внутри непризнанного региона, в котором находится до 12 000 российских военных и сепаратистов.

Первый взрыв был вчера в Тирасполе по зданию Министерства безопасности. Сегодня двумя взрывами уничтожили телевышки, которые транслировали российское радио. Власти также заявили, что была атакована воинская часть.

Президент Молдовы сказала, что эти попытки эскалации исходят от группировок внутри Приднестровского региона, которые являются провоенными силами и заинтересованы в дестабилизации ситуации. Майя Санду рекомендовала повысить боеготовность сил безопасности, увеличить количество патрулей и проверок вблизи границы Молдовы с Приднестровьем и более тщательно следить за критически важной инфраструктурой.

Майя Санду охарактеризовала ситуацию как “сложную и напряженную”, но переговоры с Россией по этому поводу вести она не планирует. В Приднестровье планируют установить блокпосты на выезде из региона.

После начала так называемой российскими властями “спецоперации” ситуация в Молдове осложнилась. Киев опасается, что со стороны контролируемого Россией Приднестровья откроется новый фронт. После того, как представитель Минобороны России заявил о “притеснении русскоязычного населения в Приднестровье” и необходимости контроля над южной Украиной для выхода к этому региону, в Молдове восприняли это как угрозу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что новость о взрывах в Приднестровье “вызывает серьезную обеспокоенность и Москва внимательно следит за событиями”. В МИД сегодня сообщили, что хотели бы избежать сценария, при котором пришлось бы вмешиваться в дела Приднестровья.

Фото: МВД Приднестровья