Генпрокурору передали папку с фамилиями срочников, отправленных в Украину

После выступления в Совета Федерации генпрокурора Игоря Краснова сенатор Людмила Нарусова передала ему с доказательствами, что в Украину направили в том числе солдат срочной службы. Как рассказала “Агентству”* сенатор, они в том числе продолжают участвовать в боях в Украине.

Материалы собирались, как сообщила Нарусова Краснову, по поручению Путина расследовать все случаи отправки срочников в Украину. Она попросила его изучить предоставленные данные, которые доказывают, что до сих пор в так называемой “спецоперации” участвуют и срочники.

По словам Нарусовой, в папке есть конкретные имена солдат, а также данные о тех солдатах, которые вернулись в Россию, но не могут получить медпомощь в военных госпиталях: Минобороны отказывается признавать, что они были в Украине. Среди пострадавших есть солдаты с осколочными ранениями.

О погибших солдатах срочной служба сообщали журналисты после гибели крейсера “Москва”, где официально 27 человек пропали без вести.