“Новая газета. Европа”: ликвидаторв аварии на ЧАЭС признали мошенниками

Сегодня 36 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь на 26 апреля. Радиоактивному облучению подверглись миллион жителе Беларуси, Украины и России, 31 человек погиб сразу, еще около 4000, по данным ВОЗ, в последующие годы и месяцы. В тушении пожаров и расчистке участвовали 600 тысяч ликвидаторов аварии. Но часть из них через несколько лет обвинили в мошенничестве по доносу сотрудника ФСБ: якобы они незаконно получали компенсации, сообщает “Новая газета. Европа”.

О ЧАЭС заговорили с началом так называемой “спецоперации”: российские войска захватили станцию конце февраля. Как писало Reuters, военные копали окопы на самой загрязненной радиацией территории – Рыжем лесу. А украинская сторона после вывоза российских войск говорила, что они забрали с собой радиоактивные “сувениры”, от которых также можно получить облечение, но через время.

Как сообщает “Новая газета. Европа”, весной 2022 года также стало известно о том, что 60 человек, участвовавших в ликвидации последствий аварии, были осуждены. По мнению Самарского управления ФСБ, в прошлом члены летного состава Куйбышевского оборонного завода «Прогресс» получили удостоверения чернобыльцев мошенническим путем, а в зоне отчуждения не были. Бывшие ранее секретными документы суд проигнорировал. Чернобыльцев лишили удостоверений, льгот, инвалидности и даже общегражданских пенсий. Вскоре после вынесения приговора несколько летчиков умерли, не выдержав унижений и стресса.

Летчики во время ликвидации аварии занимались перевозкой грузов и населения. Им выдали удостоверения чернобыльцев только через 11 лет после аварии. У многих к том времени уже была инвалидность.

По мнению управления ФСБ по Самарской области в 1997 году члены летного экипажа "Прогресса", незаконно получили чернобыльские пенсии и льготы, «введя в заблуждение» администрацию родного завода, областные Управление труда, Минздрав, Собез и все прочие госинстанции.

Сейчас их счета заблокированы, ни не могут распоряжаться даже своими пенсиями: государство требует их вернуть все пенсии и льготы, полученные с конца 90-х годов. Летчики получили условные сроки.

А в 1986 году они получили дозу радиации. Об этом свидетельствуют документы, которые изучила “Новая газета. Европа”. Как рассказали сами “мошенники”, их рейсы встречала спецмашина, и люди в костюмах химзащиты обрабатывали самолет после полетов в Припять. Их самих никто не обрабатывал. “Самолет надо сохранить”, – отвечали бригады.

Официальное подтверждение того, что летчики работали над зараженной зоной, сами они получили только в 1997 году. Тогда завод “Прогресс” добивался для них получения удостоверений. В последнем деле о мошенничестве завод на сторону своих сотрудников, пусть и бывших, уже не встал.

Первый донос на “мошенников” написали еще в 2015-2016 году. После конфликта на заводе один из сотрудников обратился в ФСБ с соответствующим заявлением. Но заявление было в отношении одного летчика, который пришел на сам завод в 1988 году. Однако в ФСБ решили обвинить всех летчиков завода, получивших в 1997 году удостоверения.