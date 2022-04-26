Генсекретарь ООН назвал переговоры с Лавровым откровенными

Сегодня в Москве прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. Стороны несколько часов обсуждали гуманитарную обстановку в Украине. Но по итогам никаких новых заявлений не сделали. Пресс-конференция транслировалась онлайн.

Сергей Лавров снова рассказал о важности так называемой “спецоперации”. Якобы Россия видела расширение НАТО, утверждение однополярного мира, где все делалось для сдерживания страны. Также он напомнил о долгих годах, когда Украина якобы преследовала и притесняла русскоязычное население, запрещала “все русское”, а ООН не реагировал на это. Запад же использовал ее как площадку для “раздражения и сдерживания России”. И, добавил Лавров, “никто не хочет никаких войн, боже упаси”.

По его словам некоторые страны США пытались шантажировать и заставляли голосовать за резолюцию с осуждением России в ООН. Это также свидетельство нарушения устава организации, подрыв основ и установление однополярного мира.

Лавров утверждает, что Минобороны ежедневно организует поставки гуманитарных грузов в разные районы Украины. Также всегда работают гуманитарные коридоры.

По мнению Лаврова ООН должна играть катализирующую роль в развитии честного диалога между странами, добавить представительство развивающихся стран в организации.

По поводу украинского предложения о переговорах возле завода “Азовсталь” в Мариуполе Лавров заявил, что это “театральный жест”, который показывает, что Украина не заинтересована в мирном решении вопроса. Она рассчитывает, по его мнению, на накачку оружием от стран НАТО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня. Он предложил создать координационную группу между Россией, Украиной, ООН, Международным комитетом Красного креста по регулированию гуманитарных грузов и коридоров. И все стороны, добавил он, должны уважать режим тишины и предоставлять мирным жителям право беспрепятственно выехать из зоны боевых действий.

Он добавил, что чем быстрее закончатся бои, тем будет лучше для всех стран и для всего мира. По поводу мирного урегулирования, к которому призывали в ООН, он добавил, что “на данный момент это было невозможно”.

По вопросу об участии в расследовании военных преступлений в Украине Гутерриш ответил, что у него нет полномочий для этого, но независимые расследования возможных преступлений в ООН поддержат.

Гутерриш добавил, что на Россию есть много жалоб, более того, необходимо понимать, что это российские войска находятся на территории Украины, а не наоборот. Поэтому в ООН осудили вторжение России.