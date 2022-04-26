NYT: США планируют ослабить военный потенциал России

Министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев. В понедельник после визита они поговорили с журналистами в Польше. По словам Ллойда Остина, цель США состоит в том, чтобы ослабить Россию настолько, чтобы у нее больше не было бы возможности вторгнуться в соседнее государство. Фактически, это говорит о том, что украинский конфликт трансформировался в более непосредственное противостояние Вашингтона и Москвы, пишет The New York Times.

В начале марта президент США Джо Байден заявил, что прямое противостояние России и НАТО будет означать начало третьей мировой войны, поэтому это нужно предотвратить. Он также обещал исключить участие американских войск в боевых действиях.

Но по мере развития боев, информации о зверствах в городах Украины, в которых обвиняют российские войска, риторика ужесточилась. Были введены более жесткие санкции в том числе против дочерей Владимира Путина.

Некоторые аналитики считают, что такое заявление – это что-то вроде “сильной руки” для более активного движения к мирному урегулированию конфликта. Однако в долгосрочной перспективе обозначенная Остином стратегия может укрепить убежденность Владимира Путина в том, что Россия противостоит Западу, который хочет разрушить ее мощь и правительство.

Подкрепляют такие выводы и заявления о том, что Путин “уже проиграл” в борьбе за Украину. Вероятно, добавляет NYT, это отражает решение, принятое администрацией Байдена.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника британской нацбезопасности Джеймса Арройо, риск подобного решения заключается в том, что “ухудшение российской военной мощи” может легко превратиться в деградацию России как державы в целом, а Путин будет использовать это для разжигания национализма.

Помимо этого Путин может прибегнуть к усиленным кибератакам на западную инфраструктуру, химическому оружию или своему арсеналу тактического ядерного оружия.

Подобный сценарий был бы немыслим 8 недель назад. Но учитывая заявления Путина о ядерном оружии, Лаврова о реальной опасности ядерной войны, потенциальное отчаяние Путина от неудач в Украине легкомысленно относиться к ядерной угрозе.

Некоторые аналитики предполагают, что Путин, разочарованный отсутствием прогресса на местах, взорвет “демонстрационный” взрыв над Черным морем или в безлюдном районе в качестве предупредительного выстрела для Запада.

США также планирует показать России, что несмотря на более удобные для привычных России артиллерийских боев на Донбассе, Украина получит необходимое оружие, которое будет способствовать усилению украинских войск.

Помощники Байдена говорили, что понимают, что одними санкциями дело не сделать — требуется хорошо скоординированное сочетание санкций, военного давления и дипломатии. Это трудная задача с меньшими государствами. Для страны размером с Россию, вооруженной ядерным оружием, это становится гораздо более рискованным предложением.

Фото: NYT