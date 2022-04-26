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#Новости

Илья Яшин сообщил об обысках в Красносельском совете депутатов

26.04.2022

Предположительно речь идет о деле о “дискредитации ВС РФ”

Политик Илья Яшин сообщил в Twitter об обысках в Красносельском совете депутатов. Также следователи пришли в квартиру депутата Алексея Горинова. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет.

По предположению Яшина обыски связаны с антивоенными высказываниями депутатов муниципального округа на недавних заседаниях. В прокуратуру было направлено несколько доносов – в том числе от имени депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Сергея Леонова и телеведущего Андрея Караулова. Яшин добавил, что депутаты были готовы к подобному развитию событий. 



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