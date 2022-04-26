Лавров признал реальной угрозу ядерной войны

В эфире программы “Большая игра” на Первом канале 25 апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что угроза ядерной войны сейчас реальна, ее нельзя недооценивать.

Он добавил, что нынешняя обстановка похожа не Карибский кризис 1962 года, но сейчас меньше доверия среди сторон. Тогда же, в 1962 году, Москва понимала, как ведет себя Вашингтон, а Вашингтон – как ведет себя Москва.

При этом лидеры России и США на прошлогоднем саммите в Женеве сделали заявление, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не может быть развязана. По словам Лаврова, это принципиальная позиция Кремля – недопустимость ядерной войны.

Сейчас по его оценкам риски весьма существенны, и не хотелось бы, чтобы эти риски раздувались.