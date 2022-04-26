В Приднестровье второй день заявляют об обстрелах

В МВД непризнанного Приднестровья сообщили сегодня о двух взрывах в селе Маяк, которое находится в 30 километрах от украинской границы. Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Они транслировали российское радио. Пострадавших нет.

В понедельник 25 апреля около 17:00 по местному времени в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов. Выбиты окна на верхних этажах. По предварительным данным выстрелы были произведены из РПГ. Пострадавших нет.

После того, как представитель Минобороны заявил о “второй фазе спецоперации” в Малдавии восприняли это как угрозу. Теперь целью военной “спецоперации” в Украине называют контроль над Донбассом, южной Украиной и портами. Это должно обеспечить выход к Приднестровью, где также обнаружились факты “притеснения русскоязычного населения”.