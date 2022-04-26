Пожар на нефтебазе в Брянске ликвидировали

Сегодня в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что около 7 часов утра удалось потушить пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска.
на месте работают экстренные службы и следствие, которое установить причину пожара. Роспотребнадзор контролирует количество вредных веществ в воздухе.
Богомаз также добавил, что в городе нет проблем с топливом.
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