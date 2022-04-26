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#Новости

Пожар на нефтебазе в Брянске ликвидировали

26.04.2022

Пострадавших и погибших нет
Сегодня в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что около 7 часов утра удалось потушить пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска. 
на месте работают экстренные службы и следствие, которое установить причину пожара. Роспотребнадзор контролирует количество вредных веществ в воздухе. 
Богомаз также добавил, что в городе нет проблем с топливом. 

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