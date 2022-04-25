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61 день боев: главное

25.04.2022

Владимир Путин планирует добиться значительных территориальных успехов в Украине, “Медиазона” нашла данные о 1 744 погибших российских военных, гуманитарный коридор объявило Минобороны для “Азовстали”

  • Минобороны России сообщило, что были уничтожены склады боеприпасов в Харьковской области. В районе Новой Дмитровки обстреливались позиции украинских вооруженных сил, уничтожены солдаты, техника, хранилище топлива. 

В Украине было обстреляно сразу пять железнодорожных станций в Житомирской, Ровенской и Львовской областях. Минобороны России отрицает атаки на гражданские объекты и инфраструктуру. 

Генштаб ВСУ сообщает о наступлении российских войск на востоке страны. Артиллерийские обстрелы продолжались возле Харькова, Карасивки, Прудянки, Корорбочкино.

В городе Мариуполь были ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь”. 

О том, что в Мариуполе остаются российские подразделения, сообщили и в Британской разведке. 

Сегодня Минобороны России объявило, что открывает гуманитарный коридор для выхода с территории завода “Азовсталь” мирных жителей. Он начал работать в 14:00, но украинская сторона сообщила, что никаких гуманитарных коридоров согласовано не было, пишет ВВС.

  • “Медиазона”* сообщила о 1 744 погибших в Украине российских кадровых военных, бойцах Росгвардии. Среди них оказались даже полицейские. Подтвердилось по сообщениям о погибших и присутствие срочников в Украине, которых в Украине якобы нет, как заявляли российские власти. 

Минобороны России сообщало о потерях последний раз 25 марта – погибли в военной “спецоперации” 1 351 человек. 

Британская разведка также обратила внимание на то, что Минобороны планирует передать полномочия по выплате компенсаций родственникам погибших военным чиновникам. Это, по мнению спецслужб, говорит о желании Москвы скрыть потери. 

  • В Курской области сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках. В Брянске произошел пожар на нефтебазе “Транснефти”, эвакуация жителей не потребовалась. Но власти в этот раз не обвиняли украинскую сторону в авианалете или атаке с беспилотников. В Белгороде 1 апреля местные власти заявили об авианалете с двух вертолетов украинских военных. Тогда пожар произошел на базе “Роснефти”.

  • Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин верит в то, что рассказывает российская пропаганда. После того, как затонул крейсер “Москва”, он сказал людям из своего окружения, что мирные переговоры зашли в тупик. И теперь, по мнению источников издания, он планирует добиться территориальных успехов в Украине. 

  • ФСБ сообщила о предотвращении убийства журналиста Владимира Соловьева. Как уточнили в СК, его планировали убить националисты по приказу украинских спецслужб. Задержано шесть человек: у них были материалы для изготовления взрывного устройства и поддельные украинские паспорта. Якобы они планировали взорвать автомобиль журналиста в Москве. В Службе безопасности Украины заявили, что не имели никаких планов по убийству Владимира Соловьева. “В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в “продуктах” собственной низкопробной пропагандистской деятельности”, – добавили в СБУ. 



*"Медиазона" признана в России СМИ иностранным агентом 

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