61 день боев: главное

Минобороны России сообщило, что были уничтожены склады боеприпасов в Харьковской области. В районе Новой Дмитровки обстреливались позиции украинских вооруженных сил, уничтожены солдаты, техника, хранилище топлива.

В Украине было обстреляно сразу пять железнодорожных станций в Житомирской, Ровенской и Львовской областях. Минобороны России отрицает атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

Генштаб ВСУ сообщает о наступлении российских войск на востоке страны. Артиллерийские обстрелы продолжались возле Харькова, Карасивки, Прудянки, Корорбочкино.

В городе Мариуполь были ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь”.

О том, что в Мариуполе остаются российские подразделения, сообщили и в Британской разведке.

Сегодня Минобороны России объявило, что открывает гуманитарный коридор для выхода с территории завода “Азовсталь” мирных жителей. Он начал работать в 14:00, но украинская сторона сообщила, что никаких гуманитарных коридоров согласовано не было, пишет ВВС.

“Медиазона”* сообщила о 1 744 погибших в Украине российских кадровых военных, бойцах Росгвардии. Среди них оказались даже полицейские. Подтвердилось по сообщениям о погибших и присутствие срочников в Украине, которых в Украине якобы нет, как заявляли российские власти.

Минобороны России сообщало о потерях последний раз 25 марта – погибли в военной “спецоперации” 1 351 человек.

Британская разведка также обратила внимание на то, что Минобороны планирует передать полномочия по выплате компенсаций родственникам погибших военным чиновникам. Это, по мнению спецслужб, говорит о желании Москвы скрыть потери.

В Курской области сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках. В Брянске произошел пожар на нефтебазе “Транснефти”, эвакуация жителей не потребовалась. Но власти в этот раз не обвиняли украинскую сторону в авианалете или атаке с беспилотников. В Белгороде 1 апреля местные власти заявили об авианалете с двух вертолетов украинских военных. Тогда пожар произошел на базе “Роснефти”.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин верит в то, что рассказывает российская пропаганда. После того, как затонул крейсер “Москва”, он сказал людям из своего окружения, что мирные переговоры зашли в тупик. И теперь, по мнению источников издания, он планирует добиться территориальных успехов в Украине.

ФСБ сообщила о предотвращении убийства журналиста Владимира Соловьева. Как уточнили в СК, его планировали убить националисты по приказу украинских спецслужб. Задержано шесть человек: у них были материалы для изготовления взрывного устройства и поддельные украинские паспорта. Якобы они планировали взорвать автомобиль журналиста в Москве. В Службе безопасности Украины заявили, что не имели никаких планов по убийству Владимира Соловьева. “В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в “продуктах” собственной низкопробной пропагандистской деятельности”, – добавили в СБУ.





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