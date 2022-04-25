“Медиазона”* сообщила о 1 744 погибших в Украине российских военных

“Медиазона”* изучила сообщения о погибших российских военных в Украине. Всего было 1 744 публикации. Среди погибших оказалось больше 300 офицеров, серьезные потери понесли и самые боеспособные части России.

Данные собирались не только из официальных сообщений – часто о потерях пишут региональные власти – но и из соцсетей. При этом не обо всех погибших есть сообщения, а значит, считают журналисты, реальное число погибших выше. При этом речь идет только о кадровых военных: бойцы ЛДНР не учитывались.

Из 1 744 сообщений о погибших 300 человек – это офицеры. Среди них 44 в звании подполковника и выше. Также известно о смерти двух заместителей командующих армиями — это генерал-майор из 41-й армии Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов из 8-й армии. Погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий.

В войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными — это ВДВ, морская пехота и спецназ – также много погибших. Они были задействованы в боях севернее Киева, в Киевской области. Среди участвовавших в этом наступлении были части, которые уже были в Украине в 2014 году, когда их участие скрывалось.

При штурме Мариуполя погибли морские пехотинцы – не меньше 91 человека.

Погибшие были и в спецназе – не меньше 45 человек. Также погиб подполковник ФСБ Алексей Крюков, предположительно он служил в ЦСН ФСБ «Альфа».

“Медиазона”* выяснила и об участии полицейских и росгвардейцев в так называемой военной “спецоперации”. Погибло не меньше пяти полицейских и 78 бойцов Нацгвардии, 15 из которых служили в ОМОНе. Подразделения СОБРа и ОМОНа разбили под Киевом и Харьковом.

Наибольшее число погибших было в первые дни вторжения и 12 марта – во время боев в Мариуполе.

Издание также отмечает, что чаще гибнут жители бедных регионов России: Дагестана, Бурятии. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга практически нет в сводках о погибших.

Среди погибших значительное число молодых людей до 23 лет: 69 солдатам не исполнилось и 20 лет, а 13 из них едва достигли совершеннолетия и были срочниками.

*”Медиазона” признана в России СМИ иностранным агентом