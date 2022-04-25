Reuters: военные расходы росли в Европе и России до боев в Украине

Стокгольмским международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал 25 апреля данные, которые свидетельствуют о росте расходов на оборону еще до вторжения России в Украину. Как пишет Reuters, такая динамика появилась несмотря на снижение экономики из-за пандемии.

После начала так называемой “спецоперацией” в Украине многие европейские страны пересмотрели свои оборонные программы и решили увеличить расходы бюджета на эти цели. Это, к частности, подготовило почву для вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на долго сохранявшийся нейтралитет этих стран.

Военные расходы стран мира росли семь лет подряд. В 2021 году они впервые превысили 2 трлн долларов, достигнув 2,113 трлн долларов. Это на 0,7% больше, чем в 2020 году.

В России военные расход росли три года подряд. Из-за наращивания сил возле украинской границы страна потратила по итогам 2021 года 65,9 млрд долларов, что составило 4,1% от ВВП. Это на 2,9% больше, чем годом ранее. Увеличить военные расходы позволили высокие доходы от нефти и газа. Когда цены на энергоносители были ниже, начали работать санкции после аннексии Крыма, то расходы на эти статьи снижались – такую ситуацию аналитики наблюдали в 2016-2019 годах.

Сейчас Россия на пятом месте в мире по бюджетным тратам на военный комплекс после США, Китая, Индии и Великобритании.

Украина в 2021 года потратила на оборону 5,9 млрд долларов, что составляет менее одной десятой бюджета России.

Европа выделила 418 млрд долларов на вооруженные силы, что на 3% больше уровня 2020 года. Расходы росли после 2014 года.

После начала боев в Украине аналитики прогнозируют резкий рост расходов на вооруженные силы, поскольку такие страны, как Германия, Бельгия, Дания и Швеция, выполнят обещания увеличить расходы до 2% от валового внутреннего продукта в ближайшие годы. Они планируют закупать системы противоракетной обороны, беспилотники и истребители.





Фото: Reuters