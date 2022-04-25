ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева

ФСБ сообщила о предотвращении убийства журналиста Владимира Соловьева. Сейчас члены неонацистской группировки “дают признательные показания о подготовке преступления”. После этого они планировали скрыться за рубежом, сообщает “Интерфакс”.

По данным издания, убийство планировали члены группы террористической организации “National Socialism/White Power” ("Национал-социализм/Белая сила, власть"). В нее входили граждане России, которые якобы по заданию украинских спецслужб планировали убийство Соловьева.

Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь “коктейлей Молотова, шесть пистолетов, гранаты и другие боеприпасы. Также у них имелись украинские поддельные паспорта, националистическая литература и атрибутика.

Следствие продолжает собирать доказательства, Движение "National Socialism/White Power" признали террористическим и запретили его деятельность в России в 2021 году по решению Верховного суда.