Минобороны заявило об открытии гуманитарного коридора в Мариуполе

Минобороны России заявило об открытии с 14:00 постоянно действующего гуманитарного коридора. Все мирные жители, укрывающиеся от постоянных обстрелов, могут покинуть завод “Азовсталь”. В ведомстве также заявляют, что гуманитарный коридор – круглосуточный.

Российская сторона заявила, что в одностороннем порядке, вместе с формированиями ДНР, прекращает любые боевые действия, подразделения выводятся на безопасное расстояние. Мирные жители могут эвакуироваться куда пожелают. Украинская сторона должна поднять белые флаги по периметру завода.

Гуманитарные коридоры объявлялись и ранее. Но выходу мирных жителей препятствовали обстрелы территории завода и города. Россия отрицает ведение боевых действий и нарушение режима тишины.