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#Новости

NYT: пять железнодорожных станций обстреляли сегодня в Украине

25.04.2022

Нападения были в Львовской, Житомирской, Ровенской областях

Утром в понедельник российские войска обстреляли как минимум пять железнодорожных станций в Украине, пишет The New York Times. Задержались как минимум 16 пассажирских поездов, есть пострадавшие. 

Россия отвергла предложение о пасхальном перемирии в конце прошлой недели, а в понедельник утром снова нанесла несколько ударов по объектам украинской инфраструктуры в центральной и западной частях Украины.

Ракеты были выпущены через несколько часов после того, как Киев посетили министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Они обсуждали поставки вооружения, возобновление дипломатических связей. В Киев в течение нескольких недель вернутся дипломаты США, откроется посольство.



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