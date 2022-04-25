NYT: пять железнодорожных станций обстреляли сегодня в Украине

Утром в понедельник российские войска обстреляли как минимум пять железнодорожных станций в Украине, пишет The New York Times. Задержались как минимум 16 пассажирских поездов, есть пострадавшие.

Россия отвергла предложение о пасхальном перемирии в конце прошлой недели, а в понедельник утром снова нанесла несколько ударов по объектам украинской инфраструктуры в центральной и западной частях Украины.

Ракеты были выпущены через несколько часов после того, как Киев посетили министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Они обсуждали поставки вооружения, возобновление дипломатических связей. В Киев в течение нескольких недель вернутся дипломаты США, откроется посольство.