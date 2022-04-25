Евгений Пригожин планирует закрыть “Новую газету”

Юристы компании “Конкорд” готовят исковое заявление в суд: якобы в материалах “Новой газеты” были недостоверные сведения о Евгении Пригожине. Сам глава компании поручил также проработать вопрос о закрытии издания и проверить работу Дмитрия Муратова. Ему кажется, что лауреат Нобелевской премии занимался преступлениями против России. "Новая газета" прекратила работу после двух предупреждений Роскомнадзора из-за освещения событий в Украине.

Юридическая служба компании “Конкорд” проанализировала статьи “Новой газеты”. По мнению юристов, в них были недостоверные сведения, касающиеся Евгения Пригожина, но которые “пытались завуалировать как мнения”. Найденные ошибки позволят привлечь указанное СМИ к ответственности.

Пресс-служба компании также распространила комментарий Пригожина. “Я дал поручение своим юристам проработать вопрос о закрытии “Новой газеты” и провести расследование деятельности Дмитрия Муратова, который, как мне кажется, занимался преступлениями против России и российских граждан, а также фальсификацией фактов. Нобелевскую премию же, по моему мнению, он получил как “Агент войны с Россией”, – заявил Пригожин.

Компании Евгения Пригожина неоднократно получали многомиллиардные контракты на организацию питания в школах Москвы, поставляли продукты для армии. Его называют “любимым поваром” президента России Владимира Путина, сообщали в докладе антикоррупционного центра партии “Яблоко” (ЦАП).

Структуры миллиардера бизнесмена связывают и с созданием так называемых “фабрик троллей”.

Помимо этого Евгений Пригожин и его сотрудники активно работают в Центральной Африке с 2017 года, сообщали журналисты. Компании, связанные с Пригожиным, ведут добычу полезных ископаемых. Однако “Досье” сообщало и о работе так называемой ЧВК “Вагнера”, которая обеспечивала безопасность добывающих компаний. Пригожин отрицает связь с ЧВК и коммерческими структурами, осуществляющими деятельность на территории ЦАР.