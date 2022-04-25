Close

#Новости

FT: Путин потерял интерес к мирному решению конфликта в Украине

25.04.2022

Источник издания заявил, что Путин искренне верит российской пропаганде

Журналисты Financial Times поговорили с несколькими источниками, знакомыми с планами Владимира Путина. По их словам, он отказался от возможности урегулировать конфликт в Украине мирным путем после поражения на севере страны. 

Сейчас президент России потерял интерес к переговорам и дипломатическому пути. Как пишет издание, сейчас он сосредоточен на захвате украинской территории. 

Источник издания сообщил, что президент верит в то, что слышит по российскому телевидению. И сейчас он планирует выиграть по-крупному. 

После того, как затонул крейсер “Москва”, Путин разозлился. Это привело к отказу от подписания каких-либо соглашений с украинской стороной. Сейчас он ищет способы выйти из этой ситуации победителем. 

При этом западные чиновники отмечают, что Путин никогда не был сторонником мирных переговоров. А любые дипломатические усилия использовались для того, чтобы взять паузу перед очередным наступлением. 

Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он избегает, поскольку надеется на решение вопросов до их личной встречи. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.