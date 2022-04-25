FT: Путин потерял интерес к мирному решению конфликта в Украине

Журналисты Financial Times поговорили с несколькими источниками, знакомыми с планами Владимира Путина. По их словам, он отказался от возможности урегулировать конфликт в Украине мирным путем после поражения на севере страны.

Сейчас президент России потерял интерес к переговорам и дипломатическому пути. Как пишет издание, сейчас он сосредоточен на захвате украинской территории.

Источник издания сообщил, что президент верит в то, что слышит по российскому телевидению. И сейчас он планирует выиграть по-крупному.

После того, как затонул крейсер “Москва”, Путин разозлился. Это привело к отказу от подписания каких-либо соглашений с украинской стороной. Сейчас он ищет способы выйти из этой ситуации победителем.

При этом западные чиновники отмечают, что Путин никогда не был сторонником мирных переговоров. А любые дипломатические усилия использовались для того, чтобы взять паузу перед очередным наступлением.

Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он избегает, поскольку надеется на решение вопросов до их личной встречи.