РБК: иноагентами смогут признавать даже без иностранного финансирования

В Госдуме разработали новый законопроект “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”. Как пишет РБК, проект документа предполагает расширение возможностей для применения этого статуса. Необязательно будет получать иностранное финансирование.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Его могут внести на рассмотрение Госдумы сегодня.

В законе планируют закрепить понятия “иностранный агент” и “иностранное влияние”. Иноагентом хотят признавать лиц, которые получают поддержку или находятся под иностранным влиянием в иных формах. Они также должны заниматься политической деятельностью или сбором информации о военной или военно-технической деятельности России. Собранные материалы они должны распространять для неограниченного круга лиц или участвовать в их создании. Иностранное влияние и поддержка подразумевают не только финансирование, материально-техническую помощь или организационную, но и воздействие “путем принуждения, убеждения” или иными способами.

Признать иноагентом можно будет в случае, если человек учился за рубежом, например, организации митингов.

По словам главы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, цель закона “не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная, направленная на обеспечение прозрачности деятельности”.

Также законом планируется создать единый реестр иноагентов вместо нескольких существующих сейчас. Минюст сейчас разделяет реестры по СМИ, НКО, незарегистрированным общественным объединениям и физлицам.

Помимо этого Минюст будет информировать признанных иноагентами лиц, обосновывая признание нормами закона. Парламентарии планируют также закрепить единый порядок исключения из реестра. Например, если после внеплановой проверки Минюста окажется, что человек год не вел политическую деятельности или не получал иностранного финансирования, то его могут исключить из реестра. Физлица, впервые признанные иноагентами, смогут подавать в Минюст заявление об исключении из реестра в свободной форме. На рассмотрение таких заявлений ведомству отводят 30 дней.

Для тех, кто не смог оспорить новый статус, предлагается ввести новые запреты. Иноагенты не смогут организовывать публичные мероприятия, преподавать, проводить информационную продукцию для несовершеннолетних. Они не смогут получать государственные гранты или инвестировать в стратегические предприятия страны.

Сайт иноагента Минюст сможет блокировать после обращения в Роскомнадзор. Этот порядок взаимодействия определит правительство.