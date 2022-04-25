В Курской области сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках

В 4:15 утра 25 апреля в Курской области сбили два украинских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, происшествие было в районе села Боровское Рыльского района.

Вчера в Курской области, по словам главы региона, из минометов обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Раненых и погибших нет.

В другом граничащим с Украиной регионе – Брянской области – сообщили о пожаре на нефтебазе АО «Транснефть Брянск - Дружба» в Брянске. Сообщение поступило в оперативную службу в 2:00. Пожарные уже локализовали огонь на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Эвакуация населения не планируется, заявил глава региона Александр Богомаз. Пострадавших по предварительной информации нет.

Об обстрелах со стороны Украины сообщали и ранее. Ни один инцидент украинская сторона не подтвердила.