Британская разведка: Россия планирует скрыть потери в Украине

Министерство обороны Британии опубликовало новый отчет разведки. После сосредоточения российского наступления на Донбассе, армии РФ удалось добиться некоторых успехов. Но значительного прорыва нет из-за достаточных средств тылового и боевого обеспечения.

Решение продолжать осаду “Азовстали” означает, что часть российских подразделений остается в городе и не передислоцируется на Донбасс. При этом украинские военные истощили российские подразделения и снизили их боеспособность.

Минобороны России планирует передать полномочия по начислению компенсаций родственникам погибших от гражданских чиновников к военным. ПО мнению британских спецслужб, это, вероятно, это отражает желание скрыть истинные масштабы потерь России.





Фото: Reuters