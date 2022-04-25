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#Новости

Британская разведка: Россия планирует скрыть потери в Украине

25.04.2022

Несмотря на некоторые успехи, российские войска истощены

Министерство обороны Британии опубликовало новый отчет разведки. После сосредоточения российского наступления на Донбассе, армии РФ удалось добиться некоторых успехов. Но значительного прорыва нет из-за достаточных средств тылового и боевого обеспечения.

Решение продолжать осаду “Азовстали” означает, что часть российских подразделений  остается в городе и не передислоцируется на Донбасс. При этом украинские военные истощили российские подразделения и снизили их боеспособность. 

Минобороны России планирует передать полномочия по начислению компенсаций родственникам погибших от гражданских чиновников к военным. ПО мнению британских спецслужб, это, вероятно, это отражает желание скрыть истинные масштабы потерь России.


Фото: Reuters



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