Президент Франции Эммануэль Макрон избран на второй срок

В воскресенье 24 апреля прошел второй тур выборов президента во Франции. Борьба развернулась между двумя кандидатами: действующим президентом Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. После подсчета 100% голосов Макрон получил поддержку 58,55% избирателей, Ле Пен – 41,45%.

Как сообщает ВВС, это первый за 20 лет случай, когда президент Франции переизбран на второй срок.

Однако победа Макрона после первого тура была не столь очевидна. Вероятно, что ему помогла одиозная фигура ультраправой Ле Пен, которую обвиняли в связях с Кремлем. Небольшой разрыв также связывают с общим настроением на популярность ультраправых идей. Пять лет назад ультраправые набрали всего около 30% голосов.

Это может привести к тому, что после парламентских выборов в Национальном собрании Макрон потеряет большинство сторонников и контроль над правительством. Более того, впервые с 1969 года 28% французов не пришли на выборы. Вероятно Макрону придется изменить стиль на втором втором сроке, чтобы собрать поддержку более широких масс.