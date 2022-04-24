60 день боев: главное

Минобороны России заявило, что США планируют устроить провокации с химическим, биологическим и тактическим ядерным вооружением. “Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции”, – указали в ведомстве.

Также за сутки были уничтожены военные цели в Павлодаре, Барвенково, Новой Дмитровке и Ивановке Харьковской области. Склады и пункты управления обстреливались в районах Гусаровке и Великой Камышевахи.

Главное военное разведуправление Украины сообщило, что на контролируемых российскими войсками территориях Харьковской области сотрудники ФСБ всячески деморализуют местных жителей. Они распространяют слухи, что Харьков почти оккупирован, а Украина отключила населенные пункты от электроснабжения.

Также усиливается контроль за телефонными и интернет-сетями. В Харьковской области установлено оборудование российского мобильного оператора “Мегафон”. Расчет осуществляется российскими рублями, а местное население агитируют ехать в Россию за товарами и медикаментами.