60 день боев: главное

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Минобороны России заявило, что США планируют устроить провокации с химическим, биологическим и тактическим ядерным вооружением. “Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции”, – указали в ведомстве.
Также за сутки были уничтожены военные цели в Павлодаре, Барвенково, Новой Дмитровке и Ивановке Харьковской области. Склады и пункты управления обстреливались в районах Гусаровке и Великой Камышевахи.
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Главное военное разведуправление Украины сообщило, что на контролируемых российскими войсками территориях Харьковской области сотрудники ФСБ всячески деморализуют местных жителей. Они распространяют слухи, что Харьков почти оккупирован, а Украина отключила населенные пункты от электроснабжения.
Также усиливается контроль за телефонными и интернет-сетями. В Харьковской области установлено оборудование российского мобильного оператора “Мегафон”. Расчет осуществляется российскими рублями, а местное население агитируют ехать в Россию за товарами и медикаментами.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает переговоры с Украиной и Россией, настаивая на встрече президентов двух стран. Он готов помочь в том числе для организации гуманитарных коридоров из Мариуполя. МИД Турции заявил также, что готов общий документ с положениями об окончании боев. Обе делегации переговорщиков подписали его, теперь осталось слово за президентами Украины и России.
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Из российских учебников вымарывают слова Украина и Киев. Такие инструкции получили в издательстве “Просвещение”, связанном с близким к Путину Аркадием Ротенбергом.
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В Молдавии восприняли российские заявления о “второй фазе спецоперации” как угрозу. Представитель Минобороны сообщил, что теперь российских военных интересует Донбасс, Южная Украина и выход к Приднестровью. По подсчетам Молдавии, в Приднестровье около 12 тысяч российских военных и сепаратистов.
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Минобороны России признало потери на крейсере “Москва”. Погиб один человек – мичман Игорь Вахрушев, 27 человек числятся пропавшими без вести. Остальные 396 человек сейчас в Севастополе.
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The Telegraph выяснило, что страны Европы продолжали поставлять оружие России после санкций, введенных в 2014 году. Сумма сделок составила 273 млн евро.
- На востоке Украины задержаны наблюдатели от ОБСЕ. Организация призывает отпустить сотрудников миссии.