“Медиазона”*: из учебников требуют убрать упоминания Киев и Украины

Сотрудники крупнейшего в России издательства учебной литературы “Просвещение” получили указания убрать “некорректные” упоминания Украины и Киева. Новые книги появятся в школах в следующем году, пишет “Медиазона”*.

Как рассказали редакторы, приходилось корректировать даже упоминания Киево-Печерской лавры, а один из учебников выйдет без фамилии автора на обложке – он украинец. Самоцензура приводит к тому, что иногда редакторы убирают целые главы из-за слов, которые необходимо вычистить.

Проверки учебников на актуальность раньше проводились каждые пять лет. С 2014 года проверки участились. После аннексии Крыма приходилось в срочном порядке добавлять главы о нем.

Также в учебниках просят убирать ссылки на страницы в Facebook и Instagram, упоминать признанную экстремистской компанию Meta.

Издательство “Просвещение” связывают с Аркадием Ротенбергом – близким к Владимиру Путину. Независимых издательств школьной литературы в России нет.

*”Медиазона” признана в России СМИ иностранным агентом.